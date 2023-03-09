В некоторых регионах Украины школы будут работать дистанционно

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что школы будут работать дистанционно, а детсады в штатном режиме.

"Прошу частные образовательные учреждения также прислушиваться к этим рекомендациям.

Будьте осторожны! Берегите себя и родных", - написал он.

Решение о переводе школ на дистанционную форму было принято и в Бориспольской общине. Сады там будут работать в режиме дежурных групп.

Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что школы будут работать в асинхронном режиме. А заведения дошкольного образования в обычном.