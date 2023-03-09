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В некоторых регионах Украины школы будут работать дистанционно

Фото: в некоторых регионах Украины школы сегодня будут работать дистанционно (GetyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, в Ровно, Ирпенской и Бориспольской общинах обучение в школах будет проходить дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных администраций.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что школы будут работать дистанционно, а детсады в штатном режиме.

"Прошу частные образовательные учреждения также прислушиваться к этим рекомендациям.
Будьте осторожны! Берегите себя и родных", - написал он.

Решение о переводе школ на дистанционную форму было принято и в Бориспольской общине. Сады там будут работать в режиме дежурных групп.

Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что школы будут работать в асинхронном режиме. А заведения дошкольного образования в обычном.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносили ракетные удары по городам Украины.

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РовноБориспольшколаИрпень