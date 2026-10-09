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У деяких регіонах дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 9 жовтня, ще утримається тепла погода. Водночас у деяких регіонах прогнозуються дощі, зниження температури та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вдень в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі. На решті території без опадів.

У південно-східній частині вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температуравдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.

Фото: якою буде погода в Україні 9 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві близько 20°.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

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