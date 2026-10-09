У деяких регіонах дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 9 жовтня, ще утримається тепла погода. Водночас у деяких регіонах прогнозуються дощі, зниження температури та сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вдень в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі. На решті території без опадів.
У південно-східній частині вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температуравдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.
Температура по області вдень 18-23°, у Києві близько 20°.
Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.