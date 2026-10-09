В некоторых регионах дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Днем в северных и местных центральных областях кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

В юго-восточной части утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; днем в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 18-23°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 14-19°.

Фото: какой будет погода в Украине 9 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура по области днем 18-23 °, в Киеве около 20 °.