У деяких регіонах дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 9 жовтня, ще утримається тепла погода. Водночас у деяких регіонах прогнозуються дощі, зниження температури та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вдень в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі. На решті території без опадів.

У південно-східній частині вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температуравдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.

Фото: якою буде погода в Україні 9 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві близько 20°.