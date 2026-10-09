В некоторых регионах дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 9 октября, еще сохранится теплая погода. В некоторых регионах прогнозируются дожди, снижение температуры и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
Днем в северных и местных центральных областях кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.
В юго-восточной части утром местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; днем в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 18-23°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 14-19°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура по области днем 18-23 °, в Киеве около 20 °.
Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.