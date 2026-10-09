В некоторых регионах дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 9 октября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине сегодня, 9 октября, еще сохранится теплая погода. В некоторых регионах прогнозируются дожди, снижение температуры и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в северных и местных центральных областях кратковременные дожди. На остальной территории без осадков. В юго-восточной части утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; днем в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 18-23°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 14-19°. Фото: какой будет погода в Украине 9 октября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с. Температура по области днем 18-23 °, в Киеве около 20 °.