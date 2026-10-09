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В некоторых регионах дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В некоторых регионах дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 9 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 9 октября, еще сохранится теплая погода. В некоторых регионах прогнозируются дожди, снижение температуры и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Днем в северных и местных центральных областях кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

В юго-восточной части утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; днем в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 18-23°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 14-19°.

В некоторых регионах дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 9 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура по области днем 18-23 °, в Киеве около 20 °.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

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