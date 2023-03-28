На Житомирщині запровадили стабілізаційні відключення світла
У частині Житомирської області сьогодні, 28 березня, діятимуть стабілізаційні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську обласну військову адміністрацію.
Як повідомляється, світло за графіком відключатимуть сьогодні у Бердичівському та Звягельському районах області. Причиною відключень в ОВА називають мережеві обмеження через пошкодження внаслідок неодноразових ворожих атак.
Жителів області просять не залишати електроприлади в розетках особливо ті, що керуються мікросхемами та мікрочіпами, оскільки через відключення електроенергії можливі коливання напруги.
"Використовуйте їх через 15-30 хвилин після відновлення електропостачання, допоки енергосистема не стабілізується", - зазначили у Житомирській ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про перебої зі світлом на Одещині , де через негоду без світла залишилися 28 населених пунктів.
Крім того, за інформацією Міненерго, у західних областях України через сильний вітер діють аварійні відключення світла .