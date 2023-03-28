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В Житомирской области ввели стабилизационные отключения света

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Житомирская область, Вторник 28 марта 2023 11:57
В Житомирской области ввели стабилизационные отключения света Фото: в Житомирской области ввели графики отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В части Житомирской области сегодня, 28 марта, будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирскую областную военную администрацию.

Как сообщается, свет по графику будут отключать сегодня в Бердичевском и Звягельском районах области. Причиной отключений в ОВА называют сетевые ограничениям из-за повреждений в результате неоднократных вражеских атак.

Жителей области просят не оставлять электроприборы в розетках особенно те, которые управляются микросхемами и микрочипами, поскольку из-за отключений электроэнергии возможны колебания напряжения.

"Используйте их через 15-30 минут после возобновления электроснабжения, пока энергосистема не стабилизируется", - отметили в Житомирской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось о перебоях со светом в Одесской области, где из-за непогоды без света остались 28 населенных пунктов.

Кроме того, по информации Минэнерго, в западных областях Украины из-за сильного ветра действуют аварийные отключения света.

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Житомир відключеня світла
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