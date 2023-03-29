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В деяких районах навіть зникло світло. Зранку в Мелітополі знову вибухи

Фото: у Мелітополі Запорізької області 29 березня повідомляють про вибухи у районі підстанції локомотивного депо (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 29 березня, у Мелітополі Запорізької області знову лунають вибухи. Цього разу - у районі підстанції локомотивного депо, у деяких районах міста зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Ранкова погода у тимчасово окупованому Мелітополі: спочатку гуркіт вибухового грому і сяйво блискавок, потім густий "бавовняний" туман в районі підстанції локомотивного депо", - розповів він.

За словами Федорова, у північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

Як повідомлялось, у вівторок, 28 березня, під Мелітополем (Запорізька область) було підірвано підстанцію.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунали вибухи.

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МелітопольвибухиЗапорожская область