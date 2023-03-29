В некоторых районах даже исчез свет. Утром в Мелитополе снова взрывы

В среду, 29 марта, в Мелитополе Запорожской области снова гремят взрывы. На этот раз - в районе подстанции локомотивного депо, в некоторых районах города пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Утренняя погода во временно оккупированном Мелитополе: сначала грохот взрывного грома и сияние молний, затем густой "хлопковый" туман в районе подстанции локомотивного депо", - рассказал он.

По словам Федорова, в северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других окрестных селах исчез свет.