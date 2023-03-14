В некоторых районах Киева и области ввели отключения света по графикам: где именно

В столице сегодня, 14 марта, будут выключать свет в некоторых районах согласно стабилизационным графикам. Это касается и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Где будут выключать свет

По данным ДТЭК, в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

Также стабилизационные графики были применены в Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

В чем причина

В ДТЭК объясняют, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. Поэтому были применены стабилизационные отключения согласно графикам, их можно просмотреть по ссылкам: Киев и Киевская область.

Напомним, что вчера в Киеве и области также применяли стабилизационные отключения электроэнергии.

Добавим, что после массированного ракетного удара России по Украине 9 марта в некоторых украинских регионах снова возникли проблемы с электроснабжением.

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