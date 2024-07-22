У деяких регіонах України - потужні зливи: наслідки негоди на Київщині (фото, відео)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну "прорвався" атмосферний фронт і в яких регіонах може стати прохолодніше.

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