В некоторых регионах Украины - мощные ливни: последствия непогоды в Киевской области (фото, видео)

В некоторых регионах Украины в понедельник, 22 июля, возможны сильные грозы. Кое-где шквальный ветер и ливень уже успели натворить беды.
РБК-Украина рассказывает, где в Украине может наблюдаться непогода, а также, что известно о ее последствиях для жителей Киевской области.
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, на протяжении 22 июля грозы и дождь наблюдаются местами:
Пост Диденко в Facebook (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
В Украинском гидрометеорологическом центре также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и Киеве.
"До конца суток 22 июля - гроза. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении учреждения.
Опасные метеорологические явления (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
О последствиях непогоды рассказывают рядовые украинцы в социальных сетях и Telegram-каналы.
Так, "Київ ІНФО" сообщает, что подтопило часть улиц в городе Вышгород.
Последствия непогоды наблюдаются и в Киеве - на Оболони, в районе Почтовой площади и Подола.
Пользователи Facebook также делятся кадрами последствий непогоды в столице.
На них видно, что некоторые тротуары и улицы города полностью залиты водой.
Кое-где движение транспорта существенно усложнено.
В некоторых районах сильный ветер повалил деревья, есть поврежденные автомобили.
"Дождь льет, как из ведра", - добавляют в Telegram-канале "Труха Київ" и публикуют соответствующие видео.
Уточняется, что ливень постепенно затапливает дороги на Арсенальной, дворы на Левобережной, улицы в Соломенском районе города.
"Ниагарский водопад отдыхает. Новая водная локация появилась на Троещине", – добавляют авторы канала.
Тем временем "Реальний Київ" рассказывает, что в Подольском районе столицы начался "деревопад", который пришелся на автомобили.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину "прорвался" атмосферный фронт и в каких регионах может оказаться прохладнее.
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