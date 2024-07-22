В некоторых регионах Украины - мощные ливни: последствия непогоды в Киевской области (фото, видео)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину "прорвался" атмосферный фронт и в каких регионах может оказаться прохладнее.

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