У деяких містах ціни знову зросли. Скільки зараз коштує оренда житла на заході України

Скільки коштує оренда житла на заході Україні

Найвищі ціни на оренду житла в Україні - в Ужгороді. Однокімнатні квартири там здають за 19 000 гривень, двокімнатні - 23 300 гривень, трикімнатні - 29 600 гривень. Вартість за останніх пів року не змінилась.

На 1% подорожчала оренда у Львові. Однокімнатні квартири там зараз у ціні зрівнялись зі столичними й коштують 17 000 гривень на місяць. На 4% подешевшали двокімнатні квартири - 19 200 гривень, а от вартість трикімнатних зросла на 7% до 22 400 гривень.

Ціни на однокімнатні квартири в Івано-Франківську підскочили на 16% і зараз коштують 14 тисяч гривень. Двокімнатні подорожчали на 25%, їх здають за 16 900 гривень, трикімнатні у таку ж ціну.

У Луцьку вартість оренди не змінилась, однокімнатні квартири здають за 13 500 гривень, двокімнатні - за 15 000 гривень, а от даних про трикімнатні - нема.

Ціни на оренду в Рівному також залишились без змін. Однокімнатні квартири коштують 11 500 гривень, двокімнатні -12 000 гривень, трикімнатні - 12 300 гривень.

У Чернівцях однокімнатні квартири трішки дешевші ніж у Рівному - 11 000 гривень, а от дво- і трикімнатні - дорожчі, їх здають за 14 800 і 16 900 гривень.

Вартість оренди у Тернополі залишається стабільною протягом пів року. Однокімнатні квартири там здають за 10 тисяч гривень, двокімнатні за 11 800 гривень, трикімнатні - на 16 900 гривень.

На 5% подорожчала оренда однокімнатних квартир у Хмельницькому. В середньому вони тепер коштують 10 000 гривень. Двокімнатні підскочили у ціні на 10%, зараз їх здають за 11 000 гривень. Вартість трикімнатних квартир не змінилась - 12 000 гривень.



Ціни на оренду житла в Україні (скриншот)

Які ціни на оренду житла у решті регіонів

У трійку лідерів за вартістю оренди квартир разом із Львовом та Ужгородом входить Київ. За останні пів року однокімнатні квартири там подорожчали на 6% до 17 тисяч гривень, дво- і трикімнатні подешевшали - до 23 700 і 40 100 гривень, відповідно.

За останні пів року на 9% впала вартість оренди однокімнатних квартир у Запоріжжі та Дніпрі. Зараз вони коштують 5 і 10 тисяч, відповідно. А от двокімнатні подешевшали на 14 і 24%. У Запоріжжі їх здають за 6 000 гривень, у Дніпрі - 13 600 гривень.

У Харкові та Миколаєві однокімнатні квартири здають за 4 і 5 тисяч гривень, Чернігові - 6 250 гривень, Кропивницькому - 7 тисяч гривень, Одесі - 8 тисяч гривень.

На 11% однокімнатні квартири підскочили в Одесі, їх зараз здають за 8 тисяч гривень. А у Вінниці таке житло подорожчало на 4% до 12 тисяч гривень.

У Житомирі, Черкасах і Полтаві ціни на однокімнатні квартири не змінились - 9 000, 9 750 і 10 000 гривень, відповідно. Даних про Суми, Херсон та окуповані території нема.