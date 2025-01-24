В некоторых городах цены снова выросли. Сколько сейчас стоит аренда жилья на западе Украины

Сколько стоит аренда жилья на западе Украины

Самые высокие цены на аренду жилья в Украине - в Ужгороде. Однокомнатные квартиры там сдают за 19 000 гривен, двухкомнатные - 23 300 гривен, трехкомнатные - 29 600 гривен. Стоимость за последние полгода не изменилась.

На 1% подорожала аренда во Львове. Однокомнатные квартиры там сейчас в цене сравнялись со столичными и стоят 17 000 гривен в месяц. На 4% подешевели двухкомнатные квартиры - 19 200 гривен, а вот стоимость трехкомнатных выросла на 7% до 22 400 гривен.

Цены на однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске подскочили на 16% и сейчас стоят 14 тысяч гривен. Двухкомнатные подорожали на 25%, их сдают за 16 900 гривен, трехкомнатные в такую же цену.

В Луцке стоимость аренды не изменилась, однокомнатные квартиры сдают за 13 500 гривен, двухкомнатные - за 15 000 гривен, а вот данных о трехкомнатных - нет.

Цены на аренду в Ровно также остались без изменений. Однокомнатные квартиры стоят 11 500 гривен, двухкомнатные -12 000 гривен, трехкомнатные - 12 300 гривен.

В Черновцах однокомнатные квартиры немного дешевле чем в Ровно - 11 000 гривен, а вот двух- и трехкомнатные - дороже, их сдают за 14 800 и 16 900 гривен.

Стоимость аренды в Тернополе остается стабильной в течение полугода. Однокомнатные квартиры там сдают за 10 тысяч гривен, двухкомнатные за 11 800 гривен, трехкомнатные - на 16 900 гривен.

На 5% подорожала аренда однокомнатных квартир в Хмельницком. В среднем они теперь стоят 10 000 гривен. Двухкомнатные подскочили в цене на 10%, сейчас их сдают за 11 000 гривен. Стоимость трехкомнатных квартир не изменилась - 12 000 гривен.



Цены на аренду жилья в Украине (скриншот)

Какие цены на аренду жилья в остальных регионах

В тройку лидеров по стоимости аренды квартир вместе со Львовом и Ужгородом входит Киев. За последние полгода однокомнатные квартиры там подорожали на 6% до 17 тысяч гривен, двух- и трехкомнатные подешевели - до 23 700 и 40 100 гривен, соответственно.

За последние полгода на 9% упала стоимость аренды однокомнатных квартир в Запорожье и Днепре. Сейчас они стоят 5 и 10 тысяч, соответственно. А вот двухкомнатные подешевели на 14 и 24%. В Запорожье их сдают за 6 000 гривен, в Днепре - 13 600 гривен.

В Харькове и Николаеве однокомнатные квартиры сдают за 4 и 5 тысяч гривен, Чернигове - 6 250 гривен, Кропивницком - 7 тысяч гривен, Одессе - 8 тысяч гривен.

На 11% однокомнатные квартиры подскочили в Одессе, их сейчас сдают за 8 тысяч гривен. А в Виннице такое жилье подорожало на 4% до 12 тысяч гривен.

В Житомире, Черкассах и Полтаве цены на однокомнатные квартиры не изменились - 9 000, 9 750 и 10 000 гривен, соответственно. Данных о Сумах, Херсоне и оккупированных территориях нет.