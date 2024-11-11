В некоторых городах Донецкой области сократят подачу воды: что случилось
Во вторник, 12 ноября, в некоторых населенных пунктах Донецкой области сократят подачу воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в Facebook.
Где именно и почему сократят подачу воды
По словам главы ОВА, завтра (во вторник, 12 ноября) будет сокращена подача воды:
- в Славянск
- в Краматорск
- в Дружковку
- в Константиновку
Филашкин объяснил, что с 8 часов утра начнется ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода.
"Когда ремонт будет завершен, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме", - подытожил чиновник.
Пост Филашкина (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)
Отметим, что Второй Донецкий водопровод является одной из основных водопроводных сетей в регионе и играет важную роль в обеспечении населения питьевой водой (ведь перекачивает питьевую воду в маловодные регионы Донецкой области).
Воду от Второго Донецкого водопровода получают ряд городов (основные из которых - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) с прилегающими к ним населенными пунктами.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепропетровской и Донецкой областях энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов.
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