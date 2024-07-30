Деякі ВПО можуть отримати до 11 тисяч гривень допомоги: хто саме

Проєкт реалізовують Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН. Він спрямований на термінову підтримку родин, які змушені покинути домівки через обстріли з боку російських окупаційних військ.

Грошова допомога передбачена для сімей із дітьми, які з травня цього року підлягають обов'язковій евакуації з небезпечних прифронтових громад Харківської та Сумської областей.

Виплати можуть отримати сім'ї, які належать до однієї чи кількох категорій:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Після евакуації вказані категорії переселенців отримають виплату у розмірі 10 800 гривень на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я з п'ятьох людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 тисячі гривень додаткової грошової допомоги.

Додаткова фінансова допомога надається одноразово. Кошти зараховуються на рахунок одного з членів сім’ї. Також кошти можна одержати через "Укрпошту".

Як отримати допомогу

Якщо родина евакуюється з допомогою обласної військової адміністрації, додатково звертатись для отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.

Якщо сім'я виїжджає в безпечніше місце самостійно, після евакуації потрібно звернутися до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої переїхали, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

Увага! Грошова допомога не надається, якщо люди вже отримали виплати від інших міжнародних організацій.