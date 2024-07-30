Некоторые ВПЛ могут получить до 11 тысяч гривен помощи: кто именно

Проект реализуют Минсоцполитики и Детский фонд ООН. Он направлен на срочную поддержку семей, вынужденных покинуть дома из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Денежная помощь предусмотрена семьям с детьми, которые с мая этого года подлежат обязательной эвакуации из опасных прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей.

Выплаты могут получить семьи, относящиеся к одной или нескольким категориям:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетная с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

После эвакуации указанные категории переселенцев получат выплату в размере 10 800 гривен на человека в семье. То есть, например, многодетная малообеспеченная семья из пяти человек, которая будет эвакуирована из Сумской или Харьковской областей, получит 54 тысяч гривен дополнительной денежной помощи.

Дополнительная финансовая помощь предоставляется единовременно. Средства начисляются на счет одного из членов семьи. Также средства можно получить через "Укрпочту".

Как получить помощь

Если семья эвакуируется с помощью областной военной администрации, дополнительно обращаться за получением данной помощи не требуется, выплата будет произведена автоматически.

Если семья выезжает в более безопасное место самостоятельно, после эвакуации следует обратиться в ближайшее управление социальной защиты в общине, в которую переехали, с заявлением о выплате соответствующей помощи.

Внимание! Денежная помощь не предоставляется, если люди уже получили выплаты других международных организаций.