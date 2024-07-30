Деякі ВПО можуть отримати до 11 тисяч гривень допомоги: хто саме
Деякі категорії переселенців можуть отримати грошову допомогу у розмірі до 11 тисяч гривень. Йдеться про евакуйованих мешканців прифронтових територій Сумської та Харківської областей.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Проєкт реалізовують Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН. Він спрямований на термінову підтримку родин, які змушені покинути домівки через обстріли з боку російських окупаційних військ.
Грошова допомога передбачена для сімей із дітьми, які з травня цього року підлягають обов'язковій евакуації з небезпечних прифронтових громад Харківської та Сумської областей.
Виплати можуть отримати сім'ї, які належать до однієї чи кількох категорій:
- у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
- сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;
- дітей виховує одинока мати/одинокий батько;
- сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.
Після евакуації вказані категорії переселенців отримають виплату у розмірі 10 800 гривень на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я з п'ятьох людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 тисячі гривень додаткової грошової допомоги.
Додаткова фінансова допомога надається одноразово. Кошти зараховуються на рахунок одного з членів сім’ї. Також кошти можна одержати через "Укрпошту".
Як отримати допомогу
Якщо родина евакуюється з допомогою обласної військової адміністрації, додатково звертатись для отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.
Якщо сім'я виїжджає в безпечніше місце самостійно, після евакуації потрібно звернутися до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої переїхали, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.
Увага! Грошова допомога не надається, якщо люди вже отримали виплати від інших міжнародних організацій.
Допомога для переселенців
Раніше ми розповідали, яку допомогу можуть безкоштовно отримати внутрішньо переміщені особи в Україні.
Також РБК-Україна пояснювало, як переселенцям оформити щомісячну грошову допомогу, який її розмір та кого можуть позбавити виплат. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
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