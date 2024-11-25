Деякі українські фахівці у Польщі можуть отримати до 1 500 доларів: що для цього потрібно

Українські медичні працівники, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть скористатися унікальною можливістю фінансової та адміністративної підтримки завдяки програмі CARE Poland.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.
Зазначається, що ця ініціатива надає медсестрам і акушеркам ваучери на суму до 1 500 доларів США для розвитку їхньої кар’єри в польській системі охорони здоров’я.
Покриття витрат на нострифікацію дипломів.
Оплата навчання в польських університетах.
Фінансування курсів польської мови до рівня B1/B2.
Також учасники програми отримають адміністративну підтримку в підготовці заяв до польських освітніх установ та постачальників мовних курсів.
Претендувати на участь у програмі можуть громадяни України, які:
приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни,
мають тимчасовий захист або інший легальний статус,
кваліфікацію медсестри чи акушерки з мінімум трирічним досвідом роботи за останні п’ять років,
володіють польською мовою на рівні A1-A2 і готові вдосконалювати її.
Повідомляється, що заявки на участь у програмі приймаються до 31 грудня 2024 року.
Зазначається, що ця ініціатива спрямована на підтримку професійного розвитку українських медиків, а також їхню інтеграцію в польське суспільство через навчання, мовну підготовку та працевлаштування.
Раніше ми розповідали про те, хто з українців може претендувати на безкоштовне лікування за кордоном.
Про те, яку роботу у Польщі українським біженцям найлегше знайти - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.