Некоторые украинские специалисты в Польше могут получить до 1 500 долларов: что для этого нужно

Украинские медицинские работники, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 г., могут воспользоваться уникальной возможностью финансовой и административной поддержки благодаря программе CARE Poland.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Отмечается, что эта инициатива предоставляет медсестрам и акушеркам ваучеры на сумму до 1500 долларов США для развития их карьеры в польской системе здравоохранения.
Покрытие расходов на нострификации дипломов.
Оплата за обучение в польских университетах.
Финансирование курсов польского языка на уровне B1/B2.
Также участники программы получат административную поддержку в подготовке заявлений в польские образовательные учреждения и поставщики языковых курсов.
Претендовать на участие в программе могут граждане Украины, которые:
приехали в Польшу после начала полномасштабной войны,
имеют временную защиту или другой легальный статус,
квалификацию медсестры или акушерки с минимум трехлетним опытом работы за последние пять лет,
владеют польским языком на уровне A1-A2 и готовы совершенствовать его.
Сообщается, что заявки на участие в программе принимаются до 31 декабря 2024 года.
Отмечается, что эта инициатива направлена на поддержку профессионального развития украинских медиков, а также на их интеграцию в польское общество через обучение, языковую подготовку и трудоустройство.
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