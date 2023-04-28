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Деякі райони Києва можуть чути вибухи: в чому причина

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Київ, П'ятниця 28 квітня 2023 09:55
Деякі райони Києва можуть чути вибухи: в чому причина Фото: деякі райони Києва сьогодні можуть чути вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні можуть чути звуки вибухів у деяких районах. Причиною тому є робота саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"На північних околицях столиці лунатимуть звуки вибухів. Сьогодні у Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах Києва може бути гучно", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, що вчора жителів Одеси також попереджали про звуки вибухів через заплановані роботи саперів.

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