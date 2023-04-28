Некоторые районы Киева могут слышать взрывы: в чем причина

В Киеве сегодня могут слышны звуки взрывов в некоторых районах. Причиной тому является работа саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"На северных окрестностях столицы будут раздаваться звуки взрывов. Сегодня в Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах Киева может быть громко", - говорится в сообщении.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги идти в укрытие.

Напомним, что вчера жителей Одессы также предупреждали о звуках взрывов из-за запланированных работ саперов.

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