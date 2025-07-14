"Деякі прибудуть за кілька днів": Трамп анонсував поставку 17 Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спільної прес-конференції з генсекретарем Марком Рютте.
"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко", - заявив Трамп.
За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.
"17 систем Patriot готується до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою", - сказав він.
Наразі Україна продовжує переговори щодо закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot. Президент Володимир Зеленський раніше підкреслював готовність країни придбати ці комплекси разом із ракетами у Сполучених Штатів. Водночас президент США Дональд Трамп поки що не ухвалював остаточного рішення з цього приводу.
Останніми днями у цьому питанні спостерігався прогрес. Так, Трамп заявив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде Європа.
Раніше очікувалось, що сьогодні Трамп анонсує новий крок щодо постачання Україні озброєння.
За даними видання Axios, Трамп оголосить "агресивний" план постачання зброї Україні, а передати можуть ракети, які здатні долетіти до Москви.
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