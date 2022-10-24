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Деякі пошкоджені об'єкти енергетики доцільніше збудувати заново, - Кудрицький

Фото: всі об'єкти енергетики в Україні підлягають відновленню (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Руслан Гаращенко

Усі об'єкти енергетики України, пошкоджені через удари росіян, підлягають відновленню, але деякі з них доцільніше збудувати заново.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Все підлягає ремонту та відновленню, питання лише у термінах. Є об'єкти, які можна відновити за кілька днів, є ті, що відновлюються за тижні, а є - за місяці", - сказав він.

Також Кудрицький наголосив, що після перемоги у війні Україна чекає серйозна робота з відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

"Це ще потребує оцінки, але деякі об'єкти доцільніше буде побудувати заново, ніж відновити. Тож наша мережа стане сучаснішою, оскільки вже ніхто не відбудовуватиме за старими технологіями", - додав глава "Укренерго".

Нагадаємо, російські окупанти минулого тижня завдали масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Лише за 19 жовтня, за словами президента України Володимира Зеленського, ворог знищив три об'єкти енергетики.

Також він зазначав, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів в Україні було пошкоджено 30% електростанцій.

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