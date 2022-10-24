Деякі пошкоджені об'єкти енергетики доцільніше збудувати заново, - Кудрицький

Усі об'єкти енергетики України, пошкоджені через удари росіян, підлягають відновленню, але деякі з них доцільніше збудувати заново.

"Все підлягає ремонту та відновленню, питання лише у термінах. Є об'єкти, які можна відновити за кілька днів, є ті, що відновлюються за тижні, а є - за місяці", - сказав він.

Також Кудрицький наголосив, що після перемоги у війні Україна чекає серйозна робота з відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

"Це ще потребує оцінки, але деякі об'єкти доцільніше буде побудувати заново, ніж відновити. Тож наша мережа стане сучаснішою, оскільки вже ніхто не відбудовуватиме за старими технологіями", - додав глава "Укренерго".