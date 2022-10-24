Некоторые поврежденные объекты энергетики целесообразнее построить заново, - Кудрицкий

Все объекты энергетики Украины, поврежденные из-за ударов россиян, подлежат восстановлению, но некоторые из них целесообразнее построить заново.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Все подлежит ремонту и восстановлению, вопрос только в сроках. Есть объекты, которые можно восстановить за несколько дней, есть восстанавливающиеся за недели, а есть - за месяцы", - сказал он.
Также Кудрицкий подчеркнул, что после победы в войне Украине предстоит серьезная работа по восстановлению объектов критической инфраструктуры.
"Это еще нуждается в оценке, но некоторые объекты целесообразнее будет построить заново, чем восстановить. Так что наша сеть станет более современной, поскольку уже никто не будет отстраивать по старым технологиям", - добавил глава "Укрэнерго".
Напомним, российские оккупанты на пршлой неделе нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Только за 19 октября, по словам президента Украины Владимира Зеленского, враг уничтожил три объекта энергетики.
Также он отмечал, что с 10 октября в результате российских ударов в Украине были повреждены 30% электростанций.
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