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Деякі підрозділи Третьої штурмової в Авдіївці були в повному оточенні: відео рейдів

Авдіївка, Понеділок 19 лютого 2024 14:53
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Деякі підрозділи Третьої штурмової в Авдіївці були в повному оточенні: відео рейдів Фото: деякі підрозділи Третьої штурмової в Авдіївці були в повному оточенні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Певний час, перебуваючи в Авдіївці, деякі підрозділи Третьої штурмової були в повному оточенні. Хоча це не заважало бійцям прориватися на вже захоплені окупантом ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, Telegram Третьої штурмової бригади.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", - сказав Жорін.

Він зазначив, що попри заяви окремих російських каналів, що нібито є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму, насправді "там не залишилось жодного нашого бійця".

"Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх КАБів, які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму", - констатув заступник командира.

Також бригада опублікувала уникальні кадри рейдів своїх бійців на вже захоплені росіянами позиції в Авдіївці.

"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ (прилад нічного бачення, - ред.) - бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну", - йдеться в повідомленні.

Як розвивалася ситуація в Авдіївці

Ситуація в Авдіївці стала особливо критичною з минулого тижня. 14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що для оборони Авдіївки будуть залучені резерви. Вже надвечір 14 лютого у Донецькій ОВА повідомили, що дорога, яка вела до Авдіївки, вже повністю прострілюється окупантами. При цьому у місті залишаються трохи більше 900 людей.

15 лютого стало відомо, що Третю окрему штурмову бригаду терміново передислокували у район Авдіївки для посилення українських військ.

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

18 лютого спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

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