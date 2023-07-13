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Деякі області України сьогодні підмочать грозові дощі: прогноз погоди

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Україна, Четвер 13 липня 2023 07:00
Деякі області України сьогодні підмочать грозові дощі: прогноз погоди Фото: захід України сьогодні накриють грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 13 липня, буде з дощами та грозами. Проте опади накриють лише частину областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні грозові дощі накриють західні регіони нашої країни, а також Вінницьку та Житомирську області. У Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі сильні зливи. Також на заході очікуються шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

На решті території України сухо. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Сьогодні вдень температура повітря буде у межах +26 +31, а в Одеській області до +35 градусів спеки. На заході та сході вдень +22 +27 градусів.

Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів, а на півдні до +20.

Деякі області України сьогодні підмочать грозові дощі: прогноз погоди

Погода у Києві

У столиці та Київській області сьогодні без опадів, можлива мінлива хмарність. Вітер зі швидкість 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть близько +30 градусів, а вночі опустяться до +15 +17 градусів.

Деякі області України сьогодні підмочать грозові дощі: прогноз погоди

Нагадаємо, 7 липня Київ накрила рекордна злива, у столиці випало 51,9 мм опадів.

Детальніше про наслідки зливи та як затопило Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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