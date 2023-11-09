UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Деякі області України підмочать дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: частину областей сьогодні підмочать дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 9 листопада, буде місцями з дощами. У Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на сході України пройдуть помірні дощі. На решті території можливий невеликий дощ. У Карпатах прогнозується мокрий сніг.

Вітер північно-західний зі швидкістю  5-10 м/с, у східних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у середньому +7 +12 градусів, а на півдні до +10 +15 градусів.

Вночі температура опуститься до +3 +8. На півдні та сході буде до +11, а на заході від 0 до +5 градусів.

Погода у Києві

У столиці хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, вдень істотних опадів не буде. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +8 +10 градусів, а вночі від +5 до +7 градусів.

 

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня та розповіли, коли закінчаться дощі.

Також раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яким може бути листопад в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві