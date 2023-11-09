Деякі області України підмочать дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на сході України пройдуть помірні дощі. На решті території можливий невеликий дощ. У Карпатах прогнозується мокрий сніг.

Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у середньому +7 +12 градусів, а на півдні до +10 +15 градусів.

Вночі температура опуститься до +3 +8. На півдні та сході буде до +11, а на заході від 0 до +5 градусів.

Погода у Києві

У столиці хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, вдень істотних опадів не буде. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +8 +10 градусів, а вночі від +5 до +7 градусів.