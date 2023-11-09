Некоторые области Украины подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня на востоке Украины пройдут умеренные дожди. На остальной территории возможен небольшой дождь. В Карпатах прогнозируется мокрый снег.

Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут днем в среднем +7 +12 градусов, а на юге до +10 +15 градусов.

Ночью температура опустится до +3 +8. На юге и востоке будет до +11, а на западе от 0 до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями. По данным синоптиков, днем существенных осадков не будет. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +8 +10 градусов, а ночью от +5 до +7 градусов.