Деякі міста в Україні можуть залишатися без світла по три дні через атаки РФ, - Харченко

Як пояснив експерт, якщо в Києві під час морозів графіки можуть передбачати 12 годин зі світлом і 12 годин без нього, то в інших містах ситуація може суттєво відрізнятися.

"Десь може бути взагалі без обмежень, десь через атаку може бути три дні без електрики", - зазначив Харченко.

Він пояснив, що особливо вразливими є невеликі міста, де електропостачання може залежати від однієї підстанції.

Якщо російський удар зруйнує обладнання, його доведеться замінювати. Для цього потрібно доставити альтернативне обладнання та встановити його, що потребує часу.

Прикладом цього є нещодавня ситуація з Конотопом на Сумщині, місто 5 днів перебувало без світла після ворожих ударів, які пошкодили три ключові підстанції.

Водночас у великих містах, зокрема Дніпрі, ризики настільки тривалих відключень нижчі завдяки більш розвиненій енергосистемі.