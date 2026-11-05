ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Некоторые города в Украине могут оставаться без света по три дня из-за атак РФ, - Харченко

17:12 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Мария Кучерявец
Некоторые города в Украине могут оставаться без света по три дня из-за атак РФ, - Харченко Фото: В небольших городах после ударов света может не быть до трех дней (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

С наступлением сильных морозов в Украине вырастет потребление электроэнергии. В условиях российских атак отдельные маленькие города рискуют оказаться без света на несколько дней.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Как пояснил эксперт, если в Киеве во время морозов графики могут предусматривать 12 часов со светом и 12 часов без него, то в других городах ситуация может существенно отличаться.

"Где-то может быть вообще без ограничений, где-то из-за атаки может быть три дня без электричества", - отметил Харченко.

Он пояснил, что особенно уязвимы небольшие города, где электроснабжение может зависеть от одной подстанции.

Если российский удар разрушит оборудование, его придется заменять. Для этого нужно доставить альтернативное оборудование и установить его, что требует времени.

Примером этого является недавняя ситуация с Конотопом Сумской области, город 5 дней находился без света после вражеских ударов, которые повредили три ключевые подстанции.

В то же время в крупных городах, в частности Днепре, риски столь длительных отключений ниже благодаря более развитой энергосистеме.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Графики отключения света Электроэнергия Энергетики
Новости
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так