Некоторые города в Украине могут оставаться без света по три дня из-за атак РФ, - Харченко

С наступлением сильных морозов в Украине вырастет потребление электроэнергии. В условиях российских атак отдельные маленькие города рискуют оказаться без света на несколько дней.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Как пояснил эксперт, если в Киеве во время морозов графики могут предусматривать 12 часов со светом и 12 часов без него, то в других городах ситуация может существенно отличаться.

"Где-то может быть вообще без ограничений, где-то из-за атаки может быть три дня без электричества", - отметил Харченко.

Он пояснил, что особенно уязвимы небольшие города, где электроснабжение может зависеть от одной подстанции.

Если российский удар разрушит оборудование, его придется заменять. Для этого нужно доставить альтернативное оборудование и установить его, что требует времени.

Примером этого является недавняя ситуация с Конотопом Сумской области, город 5 дней находился без света после вражеских ударов, которые повредили три ключевые подстанции.

В то же время в крупных городах, в частности Днепре, риски столь длительных отключений ниже благодаря более развитой энергосистеме.