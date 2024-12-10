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Деякі країни ЄС відмовляють у наданні притулку українським біженцям: про що мова

Європа, Вівторок 10 грудня 2024 13:33
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Деякі країни ЄС відмовляють у наданні притулку українським біженцям: про що мова Фото: Європейські країни відмовляють у наданні притулку для західних регіонів (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Європейські країни відмовляють у наданні притулку українським біженцям, аргументуючи це відсутністю небезпеки на території України в західних регіонах, що знаходяться далеко від лінії фронту.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Politico.

Відмова у наданні притулку для громадян України

Деякі країни, обґрунтовуючи свої рішення віддаленістю Західної України від лінії фронту, почали відмовляти у наданні притулку людям із цього регіону. Однак, за словами експертів, з огляду на ракетні та безпілотні атаки по всій країні, не існує "безпечної зони" в Україні, що залишає багато людей уразливими.

Політика країн ЄС

Останніми місяцями країни, такі як Чехія, Угорщина та Норвегія (не входить до ЄС), ввели обмеження на багаторазовий перехід кордону, що негативно вплинуло на життя біженців, більшість з яких складають жінки та діти. Ці заходи ускладнили відвідування родичів в Україні, де багато родичів, таких як чоловіки, батьки та сини, не можуть залишити країну.

Підтримка США

За словами експертів, якщо США вирішать значно скоротити поставки зброї в Україну, це може призвести до ще більшого напливу біженців. Це створить додаткове навантаження на країни, що приймають, і стане додатковим викликом для ЄС.

Нагадаємо, що в Австрії з січня 2025 року планують позбавляти біженців, які володіють автомобілями, права на базову допомогу.

Крім того, парламент Швейцарії розглядає можливість обмеження надання дозволів S для українських біженців.

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