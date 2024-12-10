Деякі країни ЄС відмовляють у наданні притулку українським біженцям: про що мова

Відмова у наданні притулку для громадян України

Деякі країни, обґрунтовуючи свої рішення віддаленістю Західної України від лінії фронту, почали відмовляти у наданні притулку людям із цього регіону. Однак, за словами експертів, з огляду на ракетні та безпілотні атаки по всій країні, не існує "безпечної зони" в Україні, що залишає багато людей уразливими.

Політика країн ЄС

Останніми місяцями країни, такі як Чехія, Угорщина та Норвегія (не входить до ЄС), ввели обмеження на багаторазовий перехід кордону, що негативно вплинуло на життя біженців, більшість з яких складають жінки та діти. Ці заходи ускладнили відвідування родичів в Україні, де багато родичів, таких як чоловіки, батьки та сини, не можуть залишити країну.

Підтримка США

За словами експертів, якщо США вирішать значно скоротити поставки зброї в Україну, це може призвести до ще більшого напливу біженців. Це створить додаткове навантаження на країни, що приймають, і стане додатковим викликом для ЄС.