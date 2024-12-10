Европейские страны отказывают в предоставлении убежища украинским беженцам, аргументируя это отсутствием опасности на территории Украины в западных регионах в находящихся далеко от линии фронта.

Отказ в убежище для граждан Украины

Некоторые страны, мотивируя свои решения удаленностью Западной Украины от линии фронта, начали отклонять просьбы о предоставлении убежища для людей из этого региона. Однако, по словам экспертов, с учетом ракетных и беспилотных атак по всей стране, не существует "безопасной зоны" в Украине, и это оставляет множество людей уязвимыми.

Политика стран ЕС

В последние месяцы страны, такие как Чехия, Венгрия и Норвегия (не входящая в ЕС), ввели ограничения на многократные пересечения границ, что негативно сказалось на жизни беженцев, большинство из которых составляют женщины и дети. Эти меры затрудняют посещение близких в Украине, где многие родственники, такие как мужья, отцы и сыновья, не могут покинуть страну.

Поддержка США

По словам экспертов, если США решат значительно сократить поставки оружия в Украину, это может привести к еще большему наплыву беженцев. Это окажет давление на принимающие страны, что станет дополнительным вызовом для ЕС.