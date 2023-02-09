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Деякі діячі думають про корейський варіант для України, але такого не буде, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Деякі діячі намагатимуться запропонувати варіант 38-ї паралелі між Північною Кореєю та Південною Кореєю для України, але такого ніколи не станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова азербайджанському виданню Report.

"Сьогодні деякі діячі таємно роблять дуже серйозні речі. Вони намагатимуться запропонувати нам варіант 38-ї паралелі між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Сьогодні активізувалися Медведчуки, які називають себе політтехнологами, учасниками опозиційної платформи та внутрішнього фронту. Вони намагаються вирішити це питання, ведуть переговори, проводять зустрічі. Я можу лише сказати, що цього ніколи не станеться", - сказав Данілов.

Він зазначив, що українське суспільство ніколи не погодиться на розпад країни. За Конституцією Україна єдина і такою вона і залишиться.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за словами секретаря РНБО, Росія намагається нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом".

Проте Данілов зазначив, що Україна не повторюватиме історії інших країн. Війна завершиться виключно поразкою Росії.

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