Деякі діячі думають про корейський варіант для України, але такого не буде, - Данілов

Деякі діячі намагатимуться запропонувати варіант 38-ї паралелі між Північною Кореєю та Південною Кореєю для України, але такого ніколи не станеться.

"Сьогодні деякі діячі таємно роблять дуже серйозні речі. Вони намагатимуться запропонувати нам варіант 38-ї паралелі між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Сьогодні активізувалися Медведчуки, які називають себе політтехнологами, учасниками опозиційної платформи та внутрішнього фронту. Вони намагаються вирішити це питання, ведуть переговори, проводять зустрічі. Я можу лише сказати, що цього ніколи не станеться", - сказав Данілов.

Він зазначив, що українське суспільство ніколи не погодиться на розпад країни. За Конституцією Україна єдина і такою вона і залишиться.