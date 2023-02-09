Некоторые деятели думают о корейском варианте для Украины, но такого не будет, - Данилов

Некоторые деятели будут пытаться предложить вариант 38-й параллели между Северной Кореей и Южной Кореей для Украины, но такого никогда не произойдет.

"Сегодня некоторые деятели тайно делают очень серьезные вещи. Они будут пытаться предложить нам вариант 38-й параллели между Северной Кореей и Южной Кореей. Сегодня активизировались Медведчуки, которые называют себя политтехнологами, участниками оппозиционной платформы и внутреннего фронта. Они пытаются решить этот вопрос, ведут переговоры, проводят встречи. Я могу сказать, что этого никогда не произойдет", - сказал Данилов.

Он отметил, что украинское общество никогда не согласится на распад страны. По Конституции Украина единая и такой она и останется.