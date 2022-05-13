UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже в девятый раз. Украинские бойцы снова помешали россиянам форсировать Северский Донец

ВСУ помешали оккупантам форсировать Северский Донец (facebook.com/80brigade)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские десантники разрушили понтонные переправы и в девятый раз помешали россиянам форсировать реку Северский Донец. Во время военной операции бойцы уничтожили более 70 единиц техники РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ ВСУ.

В частности, в ходе операции было уничтожено по меньшей мере 73 единицы техники, среди них:

  • танки Т-72;
  • боевые машины пехоты;
  • боевые машины десанта;
  • бронетранспортеры;
  • грузовые автомобили и другая спецтехника.

Несмотря на потери, части войск РФ удалось прорваться и переправиться на другой берег. Закрепиться на позициях им помешали штурмовые подразделения 80 бригады.

"Ожесточенные тяжелые бои продолжались около двух суток. Благодаря профессионализму, слаженности и навыках личного состава в пользовании ПТРК "Джавелин" и "NLAW" бойцы хорошо дали "по зубам" оккупантам, которые убегая решили оставить нам оружие и имущество. Десантники уничтожили целую батальонно-тактическую группу захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что теперь от русской мотострелковой бригады осталась только сгорела и утопленная техника и разбросанные тела военных.

Ранее мы сообщали, что оккупанты установили понтон через реку Северский Донец.

Также мы писали, что Гайдай рассказал о новой "Чернобаевке" в Луганской области. Речь идет о Северском Донеце.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Северский Донец