Уже в девятый раз. Украинские бойцы снова помешали россиянам форсировать Северский Донец

В частности, в ходе операции было уничтожено по меньшей мере 73 единицы техники, среди них:

танки Т-72;

боевые машины пехоты;

боевые машины десанта;

бронетранспортеры;

грузовые автомобили и другая спецтехника.

Несмотря на потери, части войск РФ удалось прорваться и переправиться на другой берег. Закрепиться на позициях им помешали штурмовые подразделения 80 бригады.

"Ожесточенные тяжелые бои продолжались около двух суток. Благодаря профессионализму, слаженности и навыках личного состава в пользовании ПТРК "Джавелин" и "NLAW" бойцы хорошо дали "по зубам" оккупантам, которые убегая решили оставить нам оружие и имущество. Десантники уничтожили целую батальонно-тактическую группу захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что теперь от русской мотострелковой бригады осталась только сгорела и утопленная техника и разбросанные тела военных.