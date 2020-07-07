Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

В список попала Одесская область
В Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Большинство из них не соответствуют сразу нескольким критериям Министерства здравоохранения.
Такие данные обнародовали в Минздраве.
В частности, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
По сравнению с прошлыми сутками, ситуация ухудшилась в Одесской области - регион проводит недостаточное количество ПЦР-тестов.
Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:
Напомним, в Украине вторые сутки подряд наблюдается стабилизация заболеваемости коронавирусом - за 6 июля заболели 564 человека.
Ранее РБК-Украина писало, что 6 июля в Киеве ослабили карантин - открыли кинотеатры и разрешили работу заведений после 22:00.
Автор: Игорь Литвиненко