Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В список попала Одесская область

В Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Большинство из них не соответствуют сразу нескольким критериям Министерства здравоохранения.

Такие данные обнародовали в Минздраве.

В частности, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

По сравнению с прошлыми сутками, ситуация ухудшилась в Одесской области - регион проводит недостаточное количество ПЦР-тестов.

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, в Украине вторые сутки подряд наблюдается стабилизация заболеваемости коронавирусом - за 6 июля заболели 564 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 июля в Киеве ослабили карантин - открыли кинотеатры и разрешили работу заведений после 22:00.

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Автор: Игорь Литвиненко