Дев'ять областей України не готові до ослаблення карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У список потрапила Одеська область

до послаблення карантину не готові дев'ять областей. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Такі дані оприлюднили в МОЗ.

Зокрема, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області - регіон проводить недостатню кількість ПЛР-тестів.

Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Нагадаємо, в Україні другу добу поспіль спостерігається стабілізація захворюваності коронавірусом - за 6 липня захворіли 564 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 липня в Києві послабили карантин - відкрили кінотеатри і дозволили роботу закладів після 22:00.

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Автор: Игорь Литвиненко