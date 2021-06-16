У Девладовому Дніпропетровської області завершили будівництво амбулаторії, - Резніченко

У селищі Девладове в Дніпропетровській обалсті завершилося будівництво нової амбулаторії, яку звели "з нуля".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, зазначається на сайті обласної адміністрації.

"Сучасна, світла, енергоефективна. Таку амбулаторію звели "з нуля" для 6,7 тис. мешканців Девладівської громади. Для місцевих - це якісно новий рівень медичних послуг", - зазначив Резніченко.

Нову амбулаторію розмістили у центрі селища, на місці старої поліклініки. Нині там завершуються роботи на подвір’ї.

В амбулаторії облаштовані кабінети для прийому пацієнтів, лабораторія, оглядова, процедурна, маніпуляційна. В окремому крилі - двокімнатна квартира для сім’ї лікаря. Передбачили окремий вхід для дітей, яких батьки приводитимуть на огляд чи щеплення. Є і зручності для людей з інвалідністю. Облаштували два пандуси та вбиральню. Будівлю утеплили.

Також туди уже завезли нові меблі та обладнання: електрокардіограф, пульсоксиметр, гематологічний аналізатор для вимірювання параметрів крові, телемедичне устаткування.

Роботи проводились обласним та державним коштом.

"Наша нова амбулаторія - яскравий приклад взаємодії різних гілок влади. Зійшлися плани президента, очільника області й громади. Ми дуже задоволені", - розповіла голова Девладівської громади Олена Неліпа.

Медичну інфраструктуру Дніпропетровщини розвивають за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".