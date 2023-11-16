Девід Кемерон в Україні. Що відомо про візит нового голови МЗС Британії

Що сказав Кемерон

Оновлено 13:20. Міністр закордонних справ Великої Британії пообіцяв продовжувати військову підтримку України.

"Ми продовжуватимемо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку, але, перш за все, військову підтримку, яка вам потрібна не тільки цього року, і наступного року, й скільки це займе часу", - сказав Кемерон під час візиту до Києва.

Він також сказав, що "Росія думає, що може перечекати цю війну, і що Захід зрештою зверне свою увагу кудись інше". Але такі судження є далекими від істини.

Зустріч із Зеленським

Про візит британського міністра стало відомо вперше після повідомлення президента Володимира Зеленського, який особисто зустрів Кемерона у Києві.

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну", - написав Зеленський та опублікував відео зустрічі.

Як повідомили в ОП, Зеленський та Кемерон обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору".

Також сторони скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування української "формули миру" та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу вони приділили питанням євроатлантичної інтеграції нашої держави й підтримки Великою Британією вступу України до в НАТО.

Зустріч із прем'єром

Також про зустріч із Кемероном написав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що перший міжнародний візит на посаді саме в Україну свідчить про високий та беззаперечний рівень підтримки з боку британського уряду.

"Торкнулися важливих та актуальних тем: військова, фінансова, санкційна підтримка. Окрема увага питанню конфіскації заморожених російських активів на потреби відновлення України", - написав Шмигаль.

Також сторони обговорили також підтримку українського експорту, зокрема страхування воєнних ризиків. Прем'єр України подякував Великій Британії за тренування українських військових.

Глава МЗС також зустрів Кемерона

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж провів перемовини з новопризначеним главою МЗС Британії.

Фото: глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон та глава МЗС України Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)

"Наші переговори засвідчили, що Україна та Велика Британія налаштовані працювати разом на перемогу", - написав Кулеба у соцмережі "Х".

За словами українського міністра, Британія залишається непохитною у постачанні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози.

Кемерон на посаді голови МЗС Британії

Нагадаємо, що 13 листопада премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак здійснив масштабні перестановки в уряді.

Він звільнив з посади міністра внутрішніх справ Суеллу Браверман, яка напередодні розкритикувала масштабний марш на підтримку Палестини у Лондоні і назвала його "пропалестинським натовпом".

Новим міністром внутрішніх справ став Джеймс Клеверлі, який до призначення обіймав посаду міністра закордонних справ.

Натомість його місце зайняв колишній премʼєр-міністр Британії Девід Кемерон (2010-2016 роки). Він залишив місце в парламенті одночасно з відставкою з посади премʼєра у 2016 році. А завдяки призначенню Сунака Кемерон повернувся у велику політику.

Новий голова МЗС Британії підтримує Україну у її боротьбі з російською агресію. Що цікаво, 5 червня 2014 року Камерон на зустрічі відмовився потиснути руку диктатору Володимиру Путіну. Також він зазначив, що найкращим варіантом підтримки України з боку Євросоюзу буде запровадження нових санкцій проти Росії.

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