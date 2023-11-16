Дэвид Кэмерон в Украине. Что известно о визите нового главы МИД Британии

Что сказал Кэмерон

Обновлено 13:20. Министр иностранных дел Великобритании пообещал, что военная поддержка Украине будет продолжаться.

"Мы будем продолжать оказывать вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку, но, прежде всего, военную поддержку, которая вам нужна не только в этом году, и в следующем году, и сколько это займет время", - сказал Кэмерон во время визита в Киев.

Он также сказал, что "Россия думает, что может переждать эту войну, и что Запад в конце концов сосредоточит свое внимание на чем-то другом". Но такие суждения далеки от истины.

Встреча с Зеленским

О визите британского министра стало известно впервые после сообщения президента Владимира Зеленского, лично встретившего Кэмерона в Киеве.

"Первый рабочий визит в новую должность Дэвид Камерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании, совершил в Украину", - написал Зеленский и опубликовал видео встречи.

Как сообщили в ОП, Зеленский и Кэмерон обсудили ситуацию в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора".

Также стороны скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения украинской "формулы мира" и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.

Особое внимание они уделили вопросам евроатлантической интеграции нашего государства и поддержки Великобритании вступления Украины в НАТО.

Встреча с премьером

Также о встрече с Кэмероном написал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что первый международный визит в должности именно в Украину свидетельствует о высоком и безоговорочном уровне поддержки со стороны британского правительства.

"Затронули важные и актуальные темы: военная, финансовая, санкционная поддержка. Отдельное внимание вопросу конфискации замороженных российских активов на нужды восстановления Украины", - написал Шмыгаль.

Также стороны обсудили поддержку украинского экспорта, в частности страхование военных рисков. Премьер Украины поблагодарил Великобританию за тренировку украинских военных.

Глава МИД также встретил Кэмерона

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже провел переговоры с новоназначенным главой МИД Британии.

Фото: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)

"Наши переговоры показали, что Украина и Великобритания настроены работать вместе на победу", - написал Кулеба в соцсети "Х".

По словам украинского министра, Британия остается непоколебимой в поставках Украине оружия, увеличении ее совместного производства и избавлении Черного моря от российской угрозы.

Кэмерон в должности главы МИД Британии

Напомним, что 13 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил масштабные перестановки в правительстве.

Он уволил с должности министра внутренних дел Суэллу Браверман, которая накануне раскритиковала масштабный марш в поддержку Палестины в Лондоне и назвала его "пропалестинской толпой".

Новым министром внутренних дел стал Джеймс Клеверли, до назначения занимавший пост министра иностранных дел.

Его место занял бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон (2010-2016 годы). Он оставил место в парламенте одновременно с отставкой с поста премьера в 2016 году. А благодаря назначению Сунака Кэмерон вернулся в большую политику.

Новый глава МИД Британии поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Что интересно, 5 июня 2014 года Камерон на встрече отказался пожать руку диктатору Владимиру Путину. Также он отметил, что лучшим вариантом поддержки Украины со стороны Евросоюза будет введение новых санкций против России.

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