Девальвація відкладається: яким може бути курс гривні до долара до кінця 2023 року

Як зазначається в прогнозі, українська економіка та валютний ринок продовжують демонструвати стійкість до шоків, пов’язаних із війною.

Критично важливу підтримку економіці та фінансовій системі продовжує надавати міжнародне фінансування. За 8 місяців 2023 року міжнародні партнери перерахували Україні майже 30 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету (в тому числі 8,7 млрд доларів, або 29%, у формі грантів), що дозволило повністю профінансувати дефіцит бюджету за цей період і майже вдвічі перевищило обсяг продажу іноземної валюти Нацбанком.

В результаті резерви НБУ зросли до нового історичного максимуму - 41,7 млрд доларів в липні. Хоча в серпні резерви скоротились до 40,4 млрд доларів через затримку грантового траншу від США, їх рівень залишається високим відносно критеріїв достатності.

Валютна лібералізація

"Як і раніше ми вважаємо, що високий рівень міжнародних резервів, підтримка міжнародних партнерів, відмова від фінансування дефіциту бюджету Нацбанком та стабілізація курсових очікувань створюють передумови для подальшого пом’якшення валютних обмежень та повернення до помірної гнучкості курсу гривні до долара США вже у цьому році", - йдеться в прогнозі.

Аналітики Dragon Capital вважають, що НБУ залишається налаштованим на зміну валютно-курсової політики, проте рухається у цьому напрямку обережніше і повільніше, ніж очікували раніше, очевидно, зважаючи на високі ризики.

"Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися у четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року", - йдеться в прогнозі.

У Dragon Capital також дотримуються думки, що на початкових етапах повернення до довоєнного режиму курсоутворення Нацбанк буде тримати курс під пильним контролем, дозволяючи незначні короткострокові коливання в обидва боки, але слідкуючи, щоб загальна динаміка курсу відповідала фундаментальному стану платіжного балансу.

Прогноз курсу

"Зважаючи на це, ми очікуємо офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6-37,5 грн/долар, порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/долар, і прогнозуємо помірне послаблення до 41 грн/долар до кінця 2024 року", - йдеться в прогнозі.

Фіксований курс

Нагадаємо, з початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств. НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6.

НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.

Водночас голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України ухвалить рішення про перехід до більшої гнучкості обмінного курсу лише тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови. Зараз вони ще формуються.