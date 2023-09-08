Девальвация откладывается: каким может быть курс гривны к доллару до конца 2023 года

Как отмечается в прогнозе, украинская экономика и валютный рынок продолжают демонстрировать устойчивость к шокам, связанным с войной.

Критически важную поддержку экономике и финансовой системе продолжает оказывать международное финансирование. За 8 месяцев 2023 года международные партнеры перечислили Украине почти 30 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета (в том числе 8,7 млрд долларов, или 29%, в форме грантов), что позволило полностью профинансировать дефицит бюджета за этот период и почти вдвое превысило объем продажи иностранной валюты Нацбанком.

В результате резервы НБУ выросли до нового исторического максимума - 41,7 млрд долларов в июле. Хотя в августе резервы сократились до 40,4 млрд долларов из-за задержки грантового транша от США, их уровень остается высоким по критериям достаточности.

Валютная либерализация

"По-прежнему мы считаем, что высокий уровень международных резервов, поддержка международных партнеров, отказ от финансирования дефицита бюджета Нацбанком и стабилизация курсовых ожиданий создают предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений и возвращения к умеренной гибкости курса гривны к доллару США уже в этом году ", - говорится в прогнозе.

Аналитики Dragon Capital считают, что НБУ остается настроенным на изменение валютно-курсовой политики, однако двигается в этом направлении осторожнее и медленнее, чем ожидалось ранее, очевидно, учитывая высокие риски.

"Мы ожидаем, что смена валютно-курсовой политики может произойти в четвертом квартале текущего года, однако не исключаем, что НБУ подождет к началу 2024 года", - говорится в прогнозе.

В Dragon Capital также придерживаются мнения, что на начальных этапах возвращения в довоенный режим курсообразования Нацбанк будет держать курс под пристальным контролем, позволяя незначительные краткосрочные колебания в обе стороны, но следя, чтобы общая динамика курса соответствовала фундаментальному состоянию платежного баланса.

Прогноз курса

"Учитывая на это, мы ожидаем официальный обменный курс гривны на конец 2023 года на уровне 36,6-37,5 грн/доллар, по сравнению с предыдущим прогнозом 39 грн/доллар, и прогнозируем умеренное ослабление до 41 грн/доллар к концу 2024 года ", - говорится в прогнозе.

Фиксированный курс

Напомним, с началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как для граждан, так и предприятий. НБУ с июля прошлого года держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6.

НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, предусматривающему контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке.

В то же время глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины примет решение о переходе к большей гибкости обменного курса только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Сейчас они еще формируются.