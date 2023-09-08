Девальвация откладывается: каким может быть курс гривны к доллару до конца 2023 года

Национальный банк может отказаться от фиксированного курса гривны к доллару в конце 2023 года или начале следующего. Это приведет к незначительной девальвации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз компании Dragon Capital.
Как отмечается в прогнозе, украинская экономика и валютный рынок продолжают демонстрировать устойчивость к шокам, связанным с войной.
Критически важную поддержку экономике и финансовой системе продолжает оказывать международное финансирование. За 8 месяцев 2023 года международные партнеры перечислили Украине почти 30 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета (в том числе 8,7 млрд долларов, или 29%, в форме грантов), что позволило полностью профинансировать дефицит бюджета за этот период и почти вдвое превысило объем продажи иностранной валюты Нацбанком.
В результате резервы НБУ выросли до нового исторического максимума - 41,7 млрд долларов в июле. Хотя в августе резервы сократились до 40,4 млрд долларов из-за задержки грантового транша от США, их уровень остается высоким по критериям достаточности.
"По-прежнему мы считаем, что высокий уровень международных резервов, поддержка международных партнеров, отказ от финансирования дефицита бюджета Нацбанком и стабилизация курсовых ожиданий создают предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений и возвращения к умеренной гибкости курса гривны к доллару США уже в этом году ", - говорится в прогнозе.
Аналитики Dragon Capital считают, что НБУ остается настроенным на изменение валютно-курсовой политики, однако двигается в этом направлении осторожнее и медленнее, чем ожидалось ранее, очевидно, учитывая высокие риски.
"Мы ожидаем, что смена валютно-курсовой политики может произойти в четвертом квартале текущего года, однако не исключаем, что НБУ подождет к началу 2024 года", - говорится в прогнозе.
В Dragon Capital также придерживаются мнения, что на начальных этапах возвращения в довоенный режим курсообразования Нацбанк будет держать курс под пристальным контролем, позволяя незначительные краткосрочные колебания в обе стороны, но следя, чтобы общая динамика курса соответствовала фундаментальному состоянию платежного баланса.
"Учитывая на это, мы ожидаем официальный обменный курс гривны на конец 2023 года на уровне 36,6-37,5 грн/доллар, по сравнению с предыдущим прогнозом 39 грн/доллар, и прогнозируем умеренное ослабление до 41 грн/доллар к концу 2024 года ", - говорится в прогнозе.
Напомним, с началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как для граждан, так и предприятий. НБУ с июля прошлого года держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6.
НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, предусматривающему контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке.
В то же время глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины примет решение о переходе к большей гибкости обменного курса только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Сейчас они еще формируются.