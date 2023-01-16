ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В дев'яти областях України зранку вже діють аварійні відключення світла

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 січня 2023 11:35
В дев'яти областях України зранку вже діють аварійні відключення світла Фото: в дев'яти областях України зранку вже діють аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Дефіцит в енергосистемі України суттєво зріс. На 11.00 аварійні відключення діють вже в 9 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9.00 введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10.00 - у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, дефіцит в енергосистемі суттєво зріс.

"Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", - кажуть в "Укренерго".

Ситуацію, як кажуть енергетики, ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах.

Уточнення по ситуації в конкретній області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням: http://bit.ly/3tGVpah.

Як повідомлялось, аварійні відключення світла сьогодні, 16 січня, ввели у Києві та чотирьох областях України. У зв'язку з цим графіки обмежень не працюють.

Раніше у ДТЕК повідомляли, що українцям варто готуватися до "важких днів", оскільки РФ під час останньої атаки завдала суттєвих ушкоджень електромережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла
NEWS
Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну
Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години