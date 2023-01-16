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В девяти областях Украины с утра уже действуют аварийные отключения света

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Украина, Понедельник 16 января 2023 11:35
В девяти областях Украины с утра уже действуют аварийные отключения света Фото: в девяти областях Украины с утра уже действуют аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Дефицит в энергосистеме Украины существенно вырос. На 11.00 аварийные отключения действуют уже в 9 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9.00 введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10.00 - в пяти областях Украины. Также возможны применения аварийных отключений и в других регионах", - говорится в сообщении.

Как добавляют в компании, дефицит в энергосистеме существенно вырос.

"Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели", - говорят в "Укрэнерго".

Ситуацию, как говорят энергетики, усложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях.

Уточнение по ситуации в конкретной области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке: http://bit.ly/3tGVpah.

Как сообщалось, аварийные отключения света сегодня, 16 января, были введены в Киеве и четырех областях Украины. В связи с этим графики ограничений не работают.

Ранее в ДТЭК сообщали, что украинцам следует готовиться к "тяжелым дням", поскольку РФ во время последней атаки нанесла существенные повреждения электросети.

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