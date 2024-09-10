ua en ru
Вт, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У дев'яти областях України запустили виплати для фермерів: що потрібно знати

Київ, Україна, Вівторок 10 вересня 2024 14:26
UA EN RU
У дев'яти областях України запустили виплати для фермерів: що потрібно знати Фото: Збір урожаю (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні запустили виплати для фермерів із дев'яти областей. Прийом заявок у Державному аграрному реєстрі діятиме з 10 по 25 вересня 2024 року.

Які кошти зможуть отримати аграрії, РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство аграрної політики і продовольства.

Хто з аграріїв може отримати кошти

У Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання виплат для сільськогосподарських товаровиробників. Скористатися державною підтримкою можуть аграрії із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Отримати кошти можуть сількогосподарські товаровиробники (юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми або ФОП станом на дату подання заявки), які ведуть господарську діяльність на територіях, на яких ведуться (чи велися) бойові дії або ТОТ:

  • можливих бойових дій;
  • активних бойових дій;
  • активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

У дев'яти областях України запустили виплати для фермерів: що потрібно знати

Фото: Виплати можна отримати на угіддя, які засіяні під урожай поточного року (gettyimages.com)

Які суми можуть отримати фермери

У Мінагрополітики зазначають, що бюджетні кошти будуть надаватися на безповоротній основі. Можна отримати такі суми з розрахунку на 1 гектар угідь, засіяних (засаджених) сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року:

  • для територій можливих бойових дій – 1000 грн;
  • активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, – 2000 грн.

Прийом заявок припиняється 25 вересня 2024 року о 18:00.

Мінагрополітики опрацює зведені відомості від обласних комісій і здійснить до 1 грудня пропорційний розподіл бюджетних коштів в розрізі кожного отримувача, який затверджується наказом Мінагрополітики.

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск програми підтримки аграріїв. Допомогу спрямують аграріям, які працюють у прифронтових регіонах.

У травні уряд ухвалив рішення відтермінувати повернення кредитів для аграріїв з прифронтових і окупованих територій України. Термін погашення кредитів відклали до 31 грудня 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політики аграрії Виплати Фермери
NEWS
На одного військового потрібно 1,2 млн гривень. Шмигаль розповів про бюджет-2025
На одного військового потрібно 1,2 млн гривень. Шмигаль розповів про бюджет-2025
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ