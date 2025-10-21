UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дев'ять країн НАТО допоможуть Україні підготувати військову бригаду у Польщі

Фото: українські військові навчаються в Польщі за стандартами НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерство оборони Литви повідомило про підписання меморандуму про взаєморозуміння між дев'ятьма країнами-членами НАТО. Вони допомагатимуть українським військовим із навчанням у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.

Робота навчального центру OP-LEGIO стартувала  1 жовтня в Польщі - він розташований за 160 кілометрів від кордону з Україною. Ініціативу очолює Норвегія, до неї приєдналися Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція.

Країни допомагатимуть українським військовим навчатися, а також нададуть озброєння та техніку. Це дозволить українській бригаді підготуватися відповідно до сучасних стандартів НАТО.

Литва надасть в межах цієї ініціативи мобільну навчальну групу, навчальні боєприпаси та гранати. Країна також забезпечить українських військових засобами боротьби з дронами та приладами нічного бачення на суму близько 12 мільйонів євро.

Литовське міноборони наголосило, що продовжує надавати військову підтримку Україні. Зокрема, країна очолює разом з Ісландією коаліцію з розмінування, постійно надає саперним підрозділам України засоби розмінування.

Також Литва в межах п'яти інших коаліцій надає різну військову допомогу від безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби.

Країна виділила 20 млн євро на виробництво далекобійних дронів і активно працює над створенням спільного виробництва з українськими компаніями на території Литви.

Навчання українських військових

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас заявила, що європейські країни планують відправити військових інструкторів в Україну.

Зазначимо, у квітні минулого року бригада поліції "Лють" показала відео навчань з інструкторами НАТО, де українські військові змогли опанувати різні види озброєння.

РБК-Україна раніше писало, що Євросоюз готується ухвалити рішення щодо проведення навчань українських військових на території України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЛитваПольщаЗбройні сили України