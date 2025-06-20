Дев'ять з десяти постраждали: в ГУР розповіли про масштаби тортур у полоні Росії

"Понад 90% опитаних українських оборонців, які повертаються з російського полону, свідчать про системне порушення прав українських військовополонених в російській неволі на різних етапах перебування в руках загарбників"- розповів Юсов.

За його словами, це публічна та офіційна інформація, яка також є у звітах комісій ООН.

"Це предмет роботи як українських правоохоронних органів, правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого вона існує", - зауважив представник ГУР.

Юсов додав, що на відміну від Росії, Україна дотримується міжнародних норм та Женевських конвенцій. Центри утримання полонених росіян відповідають міжнародним стандартам і там точно не застосовують тортури.