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Deutsche Bank прекращает работу в России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Крупнейший банк Германии - Deutsche Bank - объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого банка.

"Мы больше не ведем никакого бизнеса в России", - говорится в релизе банка.

В кредитной организации решительно осудили российское вторжение в Украину. Банк также выразил поддержку правительству Германии и его партнерам в защите от агрессии России.

В Deutsche Bank отметили, что с 2014 года начали сокращать свое присутствие в России. Банк также заявил, что помогает своим нероссийским международным клиентам сократить масштабы их бизнеса на российской территории.

Напомним, с начала российского вторжения более 300 международных компаний приостановили или прекратили работу на рынке РФ.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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